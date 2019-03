Squalifica fantasma

Un fatto quanto meno curioso nel Campionato Sammarinese di calcio. Squalificato fino a sabato 9 marzo, il tecnico del Murata Massimo Gori non salterà nessuna partita perché i bianconeri scenderanno in campo nella giornata di domenica 10 marzo. L'episodio risale alla scorsa giornata di campionato quando durante la sfida tra Folgore e Murata, Massimo Gori era entrato in campo per sedare un principio di rissa e allontanare i propri giocatori. Il direttore di gara aveva espulso il tecnico "per essere entrato in campo uscendo dalla sua area tecnica"