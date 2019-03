Trofeo Fair play: la rappresentativa Under 16 sconfitta ai rigori dal Ravenna

Si sono giocate nel pomeriggio ad Acquaviva, le semifinali della prima edizione del Trofeo Fair play Repubblica di San Marino, torneo riservato alle squadre Under 16 di Lega Pro, Rimini, Ravenna e San Marino. Nella prima partita, larga vittoria della rappresentativa di Lega Pro che ha superato il Rimini per 7 a 1. Nella seconda semifinale, il Ravenna ha battuto San Marino per 4 a 2 dopo i calci di rigore, i tempi regolamentari si erano chiusi sul punteggio di 0 a 0.



Domani alle 14.30, la finale per il 3° e 4° posto tra Rimini - San Marino, alle 16.45, Ravenna e Rappresentativa di Lega Pro si affronteranno nella finalissima del torneo.