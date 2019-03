Amichevole: il Cesena di misura sulla Nazionale di San Marino

Termina 1-0 con goal di Tortori l’amichevole tra la Nazionale sammarinese di Franco Varrella è il Cesena. I bianconeri nella ripresa sbagliano un rigore con Alessandro

La Nazionale riparte e con un modulo meno passivo ma con interpreti diversi affronterà il prossimo biennio. 4-3-3 o 4-3-2-1 che dir si voglia, moduli più vicini allo standard europeo. Con il Cesena, Vitaioli unica punta con Rinaldi e Tomassini a supporto. Ed è un ottima Nazionale nei primi 45. Diverse possibilità in superiorità numerica a conferma che con un po’ più di attenzione nell’ultimo passaggio si può pensare di creare qualcosa di interessante. Il Cesena la sblocca al minuto 25. Benassi su punizione Zavoli respinge corto e Tortoni la spinge dentro per il vantaggio bianconero. Prima del te, Vitaioli alla conclusione Sarini lo chiude in angolo. Dal corner Palazzi di testa non trova il bersaglio. Il tempo si chiude con un altro contropiede sammarinese in superiorità, ma la disinvoltura con il quale viene costruito non trova la giusta finalizzazione. Nella ripresa le squadre vengono trasformate dai tanti cambi. Angelini ha una buona chance ma testa tale. Il Cesena invece non sfrutta un calcio di rigore per atterramento di Valeri causato da Fabio Vitaioli. Danilo Alessandro centra il palo. A Martorano, Cesena batte Nazionale Maggiore di San Marino 1-0