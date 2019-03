Torneo Fair Play: la Rappresentativa U16 di San Marino supera il Rimini nella "finalina"

I ragazzi di Masolini vincono 2-0 con le reti di Sancisi e Pavani nel primo tempo e sono terzi.

La Rappresentativa U16 di San Marino ha la sua "vendetta" contro la Romagna. Dopo il triste epilogo ai calci di rigore contro il Ravenna, i ragazzi allenati da Filippo Masolini superano 2-0 il Rimini e conquistano la finalina terzo/quarto posto del Torneo Fair Play.

Ad Acquaviva la partita ci mette un po’ a decollare ma poi parte come un razzo. E un razzo è Severi sulla destra. Grande discesa del terzino con il primo tentativo ribattuto, il secondo a buon fine per Nicolò Sancisi che non sbaglia a tu per tu con Lazzarini.

La risposta del Rimini arriva con una doppia occasione. Il pallonetto di Bastianelli è mal calibrato, ancora peggio fa Polverelli che, tutto solo, calcia incredibilmente fuori.

In una giornata di vendetta “sportiva” i biancazzurri non possono non approfittarne. Stacco imperioso di Pavani da corner ed è 2-0 per la Rappresentativa del Titano.



Ripresa. Ci prova subito Aprea dalla lunga distanza, la palla sfiora l’incrocio dei pali.

Poi è bravo Battistini ad uscire con i tempi giusti e a chiudere Bastianelli con un intervento da stopper puro.

Solo Rimini: slalom di Aprea, tra lui e il gol ci si mettono solo pochissimi centimetri mentre il San Marino della ripresa è tutto nel mancino del capitano Dolcini, da rivedere.

Ma tanto basta, la Rappresentativa di Masolini vince 2-0 ed è terza nel debutto del “Torneo Fair Play Repubblica di San Marino”.



AC