Campionato: tutto aperto per Q1 e Q2

Dodicesima giornata della Seconda Fase. Spicca Faetano-Juvenes nel Q2, 3 scontri diretti su 4 nel Q1.

Il Tre Penne, già ai play-off e al primo posto del Q2, lascia spazio alle altre nel sabato di Campionato Sammarinese.

Dodicesima giornata, in palio c'è il secondo posto. Molto passerà da Faetano – Juvenes/Dogana. 14 punti i primi, un punto in più per i secondi. La squadra di Massimo Mancini ha l'occasione di staccare i gialloblu, in serie utile e con un Fedeli da 9 reti in campionato, letteralmente “on fire”.



Spettatore molto interessato il Cailungo, 13 punti e ancora con il turno di riposo da affrontare. Sarà fondamentale per i rossoverdi battere il San Giovanni nel derby e continuare a sperare, anche in ottica spareggio. Completa il programma Cosmos – Virtus all'Acquaviva Stadium. Anche qui i 3 punti sono vitali per la squadra di Serravalle mentre quella di Sperindio è ancora alla ricerca del primo successo in campionato, tra Prima e Seconda Fase.



La domenica del Q1 vede solo scontri diretti, ad eccezione di Fiorentino – La Fiorita. Montegiardino, al pari del Tre Penne, è già primo e ai play-off. Di fronte i rossoblu di Massimo Campo, a caccia di un successo che manca da ben 8 giornate.

Si giocano il secondo posto Tre Fiori e Folgore con i gialloblu avanti di tre punti. Occhio ai ragazzi di Lasagni però, all'andata fu uno show con un secco 3-0 per Falciano.



Poco sotto queste due la Libertas, reduce dal successo della settimana scorsa dopo due stop consecutivi ed impegnata a Domagnano proprio contro i Lupi di Protti. Sulla soglia play-off, invece, Pennarossa e Murata. Un solo punto a separare le due compagini con i bianconeri avanti e momentaneamente al sesto posto. Nicola Ciacci e compagni proveranno a ribaltare le gerarchie.



AC