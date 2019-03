Mancano 100 giorni agli Europei di Italia - San Marino

Mancano solo 100 giorni al calcio d’inizio del Campionato Europeo UEFA Under 21. Un evento che rappresenta di per sé un’unicità straordinaria perché è il primo organizzato dall’Italia, in collaborazione con gli amici della Federazione di San Marino. Nonostante gli Azzurri siano in cima al palmares con ben 5 successi continentali, infatti, il nostro Paese non ha mai ospitato questa competizione e farlo coinvolgendo il territorio della Repubblica del Titano è una grande testimonianza di vicinanza, non solo sportiva. Questo Europeo rappresenta una sfida affascinante perché ha l’obiettivo di coinvolgere maggiormente i tifosi e gli appassionati attraverso un programma di iniziative volte alla partecipazione della cittadinanza e promuovendo i valori sani del calcio, soprattutto tra le nuove generazioni. Il messaggio che vogliamo lanciare attraversa i tre pilastri su cui si basa l’agire delle nostre Federazioni: giovani, sport e cultura. San Marino ospiterà 3 gare, la prima vedrà in campo il 18 giugno Croazia e Romania, poi sarà la volta di due big del calcio europeo: Francia e Inghilterra. Un’occasione straordinaria per far conoscere le bellezze della più antica Repubblica al mondo e per vivere insieme a migliaia di appassionati uno degli spettacoli calcistici internazionali più belli di sempre. Grazie al coinvolgimento di tutti, sono sicuro sarà un successo che renderà merito anche all’amicizia che lega da sempre l’Italia e San Marino.



Comunicato stampa

presidente della FIGC, Gabriele Gravina