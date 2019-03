Campionato: nel Q2 ci sono 4 squadre in 4 punti

La Juvenes rimonta il Faetano con il rigore di Sorrentino allo scadere. Successi anche per Cosmos e Cailungo.

Alle spalle del Tre Penne è ancora tutto aperto. 4 squadre in 4 punti a due giornate dalla fine e lo spareggio per il secondo posto, l'ultimo buono per i play-off, sembra inevitabile. Il pomeriggio della Juvenes/Dogana è stato un viaggio dall'inferno al paradiso, percorso inverso per il Faetano.

I gialloblu vanno avanti nel primo tempo con lo sfortunato autogol di Gattei Colonna e la squadra di Serravalle si trova catapultata dalla seconda alla quarta posizione.

Gli uomini di Mancini pervengono al pareggio nella ripresa con il tocco sotto misura di Gasperoni e, a 5 minuti dalla fine, Sako si guadagna un calcio di rigore che Sorrentino trasforma. Decimo centro in stagione e Juvenes che torna seconda allo scadere.



Alla fine è il Faetano a chiudere il trenino delle 4 perchè davanti ci sono Cosmos e Cailungo. I gialloverdi superano una Virtus che non ha più nulla da dire e non vince da un anno. Caminero ispira, Bianchi segna in tap-in. E poi è lo stesso Caminero a mettere il punto esclamativo con la ribattuta da 0 metri dopo il tentativo di Canini.



15 punti per la squadra di Ivo Crescentini, uno in più per il Cailungo. I rossoverdi hanno una partita in più delle altre. Motivo per cui battere il San Giovanni era non importante, di più. Decide una magia di Conti all'alba del match, botta da fuori all'incrocio dei pali, Manzaroli non ci può arrivare e il risultato non cambia più.



AC