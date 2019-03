Femminile: derby alla San Marino Academy

Lanotte, Baldini e Innocenti firmano il 3-0 contro l'Olimpia Forlì.

Ancora una vittoria per la San Marino Academy che vince sul campo dell'Olimpia Forlì 3-0. Le biancoazzurre sbloccano la partita nel recupero del primo tempo con Francesca Lanotte. Nella ripresa Giulia Baldini firma il raddoppio al 2' minuto. Di Simona Innocenti il 3-0 al 90'. San Marino Academy sempre al comando del girone di serie C nazionale quando mancano cinque giornate al termine della stagione regolare.



Elia Gorini