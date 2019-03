Arco di Trento: San Marino Academy U19 ko in finale con il Napoli

Il Napoli U19 ha vinto l'edizione 2019 del Torneo Arco di Trento Femminile superando in finale la San Marino Academy con il punteggio di 3-1. Grande protagonista la giocatrice azzurra Maria Visco autrice di una tripletta. Per le sammarinesi aveva accorciato le distanze Eleonora Cecchini. Nella finale per il terzo posto il Vittorio Veneto ha battuto il Pinerolo 4-1 con reti di Mella, Coghetto, Canzi e Trevisiol.



