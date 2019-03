La San Marino Academy espugna il Morgagni battendo 3-0 l'Olimpia Forlì. A segno Lanotte, Baldini e Innocenti



Quarta vittoria consecutiva della San Marino Academy che batte 3-0 l'Olimpia Forlì. Le biancazzurre espugnano il Morgagni mantenendo invariato il vantaggio in classifica su Pontedera e Perugia. La squadra di Conte va vicina al gol dopo appena quattro minuti con un colpo di testa da distanza ravvicinata di Baldini che l'ex Guidi para. I ritmi della partita restano bassi. Al 20' prova ad alzarli Rigaglia che si libera bene e serve Lanotte che a porta vuota colpisce il palo opposto. Francesca Lanotte si prende la rivincita nel terzo minuto di recupero quando sguscia alle spalle di una avversaria sul cross di Micciarelli e batte imparabilmente il portiere. È il gol che spiana la strada alla San Marino Academy. In avvio di ripresa le ospiti ipotecano la vittoria. È il 49' quando sul cross di Menin, Baldini stoppa il pallone e con un millimetrico pallonetto scavalca l'incolpevole Guidi. L'Olimpia Forlì prova a riaprirla ma non crea pericoli dalle parti di Montanari. Sul versante opposto invece è la traversa a negare a Montalti la rete su calcio di punizione. Lo 0-3 arriva al 90'. Guidi mette in angolo l'insidioso colpo di testa di Baldini. Sul corner, Innocenti torna al gol girando il pallone in fondo al sacco. Al Morgagni cala il sipario. San Marino Academy batte Olimpia Forlì 3-0.



