Nazionale: l'Imolese vince 1-0 nell'ultimo test pre-Cipro

Buona prestazione della Nazionale di San Marino contro l'Imolese, squadra militante nel Girone B di Serie C e momentaneamente al quarto posto in classifica.

Finisce 1-0 con l'autorete di Cristian Brolli al 51' (al 21' del secondo dei tre tempi da 30' decisi da San Marino e Imolese).



È stato l'ultimo test amichevole per i ragazzi del ct Franco Varrella prima della trasferta a Cipro (21 marzo) per la prima partita delle Qualificazioni agli Europei 2020.