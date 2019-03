Euro2020: i convocati di Cipro per le sfide a San Marino e Belgio

Tra i 23 di Ran Ben Shimon anche lo juventino Grigoris Kastanos e il difensore dello Standard Liegi, Kostas Laifis.

Il ct Ran Ben Shimon di Cipro ha già diramato la lista dei 23 giocatori per la doppia sfida contro San Marino (21 aprile, con diretta su San Marino RTV dalle 17:50) e Belgio. Prima chiamata in Nazionale per Matias Spoliaric dell'Alki Oroklini. Non è stato convocato Jason Demetriou, il difensore del Southend United, terza serie inglese, ha subito un infortunio nell'ultimo impegno con il suo club. Nella lista dei convocati spicca Grigoris Kastanos, centrocampista della Juventus U23 impegnata in serie C. Tra i giocatori disposizione del ct cipriota anche: Kostas Laifis dello Standard Liegi, Anthony Georgiou in prestito agli spagnoli del Levante dal Tottenham e Pieros Sotiriou attaccante del Copenhagen.



Elia Gorini