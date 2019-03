FSGC: presentati biennio internazionale e Commissione Tecnica

Parte il nuovo ciclo internazionale, parte nel segno della continuità il lavoro delle Nazionali nelle qualificazioni Europee. Giovedì prossimo il debutto contro Cipro aprirà ufficialmente il cammino dalla Nazionale di Franco Varrella, dovrà attendere il 5 giugno l'under 21 di Fabrizio Costantini. Alla Casa del Calcio la Federazione ha voluto presentare ufficialmente gli staff che di fatto sono al lavoro per questo biennio da diverse settimane. Un momento per aprire il biennio internazionale, un momento anche e soprattutto per riconoscere il lavoro degli staff tecnici. Nella giornata di presentazione del biennio internazionale, anche l'occasione per ufficializzare la commissione tecnica composta da Massimo Bonini, Carlo Chiarabini e Andrea Benvenuti. Monitorare e progettare lo sviluppo del calcio sammarinese il principale compito di questa commissione, che di fatto è già al lavoro per iniziare con la prossima stagione a pieno regime. Il volto nuovo, ma solo per il calcio, è Andrea Benvenuti, ex campione europeo negli 800 metri nel 1994, grande esperto di sport e di preparazione atletica, già capo missione di San Marino alle Olimpiadi di Rio de Janeiro



