Nazionale: c'è Casadei tra i 26 preconvocati

Il difensore della Juvenes/Dogana ha preso il posto dell'infortunato Alex Gasperoni. Qui la lista dei 26 scelti dal CT Varrella

Dopo le ultime amichevoli con Cesena ed Imolese, per la Nazionale parte ufficialmente il countdown in vista delle Qualificazioni agli Europei 2020. Si comincia da Cipro giovedì alle ore 18 per poi proseguire domenica, al San Marino Stadium, con la Scozia, sempre allo stesso orario.



Il CT Franco Varrella ha diramato la lista dei 26 preconvocati.

Tra i portieri confermati Zavoli ed i cugini Benedettini con Elia pronto a difendere i pali della nazionale biancazzurra nei prossimi 180 minuti.

Una delle poche novità è nei difensori con Enrico Casadei della Juvenes/Dogana che prende il posto dell'infortunato Alex Gasperoni. Presenti anche capitan Simoncini, Palazzi e Brolli a dare la giusta esperienza ad un reparto completato dai giovani Manuel Battistini, Cesarini, Cevoli, D'Addario e Grandoni.

Centrocampisti. Anche qui giusto mix tra spensieratezza e saggezza con Micheal Battistini, Censoni, Giardi, i due Golinucci, Lunadei, Mularoni, Rinaldi, Tomassini e Tosi.

Quattro, invece, gli attaccanti voluti da Varrella. Oltre a Matteo Vitaioli ed Hirsch anche i due professionisti Filippo Berardi del Monopoli e Nicola Nanni del Crotone.



Prima della partenza, in programma mercoledì da Rimini, l'ultima scrematura del CT per passare da 26 a 23 giocatori. Poi la parola passerà al campo.



AC