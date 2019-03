La Nazionale Sammarinese di calcio è arrivata a Cipro

Domani alle 18, in diretta su San Marino RTV, debutterà nella qualificazioni ai campionati europei del 2020

Con un volo charter partito da Rimini, la Nazionale Sammarinese è volata a Nicosia per il debutto nelle qualificazioni ad Euro 2020.

Ad accogliere la squadra di Franco Varrella una temperatura più che primaverile, addirittura 20 gradi in più rispetto alla rigida mattinata in Repubblica.



dall'inviato Palmiro Faetanini



Nel servizio Alessandro Giaquinto, Vice presidente FSGC