Quinta vittoria consecutiva per la San Marino Academy che batte 3-2 il Bologna

A quattro giornate dalla fine le biancazzurre mantengono quattro punti di vantaggio sul Pontedera.

Vittoria sul fil di sirena per la San Marino Academy che batte 3-2 il Bologna e fa un passo importantissimo verso la vittoria del girone. Le biancazzurre superano un avversario ostico che rimonta due gol e che si arrende solamente al 91 su calcio di rigore. Protagonista del match l'ex Rigaglia, autrice di una doppietta. Pronti via e l'11 di Conte va vicinissimo al vantaggio. Baldini scappa sulla destra e mette al centro dove Barbieri ha la meglio ma la sua conclusione viene intercettata da Lauria. E' il preludio al gol che arriva al 14'. Barbieri entra in possesso del pallone e lo difende con i denti per poi servire in profondità Rigaglia che anticipa anche l'uscita del portiere ed insacca. Immediata la risposta del Bologna che centra in pieno la traversa su punizione con Casile. Scampato il pericolo la San Marino Academy va ad un passa dal raddoppio con l'incontenibile Barbieri che riceve palla da Cecchini, salta un'avversaria ma sul suo diagonale Lauria si salva in due tempi. Altra chance per le padrone di casa alla mezz'ora con Rigaglia che ruba palla poi tenta il pallonetto ma senza fortuna ed il Bologna si salva. Risponde la compagine di Cino al 36' con una girata di Zanetti che esce di un soffio. Si arriva così al 39' quando Baldini parte palla al piede, dialoga con Barbieri poi crossa per Rigaglia che firma il 2-0. Una azione davvero di pregevole fattura. La San Marino Academy inizia la ripresa forte del doppio vantaggio, ma al 51' il Bologna torna in partita con un bel tiro di Antolini che sorprende Montanari. Le biancazzurre potrebbero riportare a due le reti di vantaggio con Cecchini che sugli sviluppi di un calcio d'angolo disegna una palombella che termina sulla parte alta della rete. Al 66' il Bologna pareggia. Punizione di Casile, Montanari esce nella terra di nessuno e Nozzi di testa insacca. Galvanizzate dal pareggio, le rossoblu vanno vicinissime al sorpasso al 74' con Minelli che gira in porta l'assist di Zanetti ma il portiere para a terra. La San Marino Academy riprende ed attaccare, trovando il gol vittoria al 91'. Menin intercetta il rinvio di Lauria ed entra in area dove viene fermata in maniera fallosa. E' rigore che Baldini trasforma per il 3-2 finale. La sconfitta estromette matematicamente il Bologna dalla corsa al primo posto. La San Marino Academy invece resta in testa alla classifica e domenica potrebbe dare il colpo del ko anche al Perugia.



PC