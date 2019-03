LIVESCORE - Qualificazioni Euro2020: Cipro - San Marino 5-0

Buonasera dal GSP Stadium di Nicosia, alle 19 ora locale, le 18 a San Marino, la prima partita del girone di qualificazione a Euro 2020 tra Cipro e San Marino.



Quattro i precedenti tra le due squadre, tutti nelle qualificazioni europee con altrettante vittorie della Nazionale cipriota.



Formazioni:



Cipro: Panayi, Ioannou, Demetriou, Efrem, Mytidis, Sotiriou, Kousoulos, Papaoulis, Artymatas, Laifis, Georgiou. Allenatore: Ran Ben Simon



San Marino : Benedettini, Palazzi, Simoncini, Nanni, Mularoni, Giardi, Battistini, Cevoli, Rinaldi, Berardi, E. GolinuccI. Allenatore: Franco Varrella



Arbitro : Juri Frischer ( Estonia )



Solo in panchina Kastanos, per un problema al ginocchio.



Varrella sceglie Rinaldi invece di Matteo Vitaioli per un maggiore equilibrio tattico.



Tra i biancazzurri assenti per infortunio Fabio Vitaioli e Alex Gasperoni.



Intanto il Kazakistan ha battuto la Scozia per 3-0.



Tutto per il fischio d'inizio. Cipro in completa divisa blu, San Marino con maglia e pantaloncini bianchi.



Partiti!



4' contropiede del San Marino concluso con il rasoterra di Berardi parato da Panayi.



8' tiro alto di Georgiou



9' brivido per la porta del San Marino: il tiro di Papoulis da distanza ravvicinata sfiora il palo.



15' supremazia territoriale della Nazionale cipriota ma San Marino si difende con ordine. Dopo un quarto d'ora è 0-0.



18' Rigore Cipro



19' Cipro in vantaggio con Sotiriou che trasforma un calcio di rigore assegnato dall'arbitro per un tocco di braccio di Davide Simoncini.



In occasione del rigore ammonito Davide Simoncini.



22' Altro rigore Cipro



23' Raddoppio Cipro sempre con Sotiriou che sorprende dagli 11 metri Elia Benedettini che riesce solo a toccare il pallone.



25' Gran sinistro dal limite dell'area del capitano Demetriou, strepitoso Elia Benedettini.



26' Gol Cipro



26' Kousoulos sul filo del fuorigioco controlla e infila la porta di Elia Benedettini.



27' Sostituzione Cipro: Esce Sotiriou, Entra Makris



31' Poker firmato dalla prodezza di Efrem che colpisce sotto il sette.



32' sul cross basso di Ioannou il nuovo entrato Makris non inquadra la porta per una questione di centimetri.



37' tiro di Kousoulos nell'area di rigore, gran riflesso di Elia Benedettini.



45' Un minuto di recupero.



Il primo tempo si conclude con Cipro in vantaggio per 4-0. Dopo un buon avvio la squadra di Varella subisce nella parte centrale della prima frazione la maggior vivacità dei padroni di casa.



Tutte le reti cipriote racchiuse in appena 12 minuti, dal 19' al 31'. Due calci di rigori trasformate da Sotiriou, un sinistro di Kousoulos e la gran giocata di Efrem condannano i ragazzi di Varella.



Secondo tempo



Doppio cambio del San Marino. Entrano Matteo Vitaioli e Hirsch, escono Rinaldi e Nanni.



Inizio secondo tempo!



52' cambio Cipro: esce Papoulis, entra Spoljaric



55' Gol Cipro



55' sull'angolo calciato da Georgiou, Laifis batte di testa Elia Benedettini.



64' Georgiou tira alto dal limite



65' cambio Cipro: esce Demetriou, entra Merkis



67' azione sulla destra di Berardi, suggerimento in profondità per Matteo Vitaioli, la bandierina alta dell'assistente vanifica l'opportunità.



71' Ammonito Palazzi che trattiene Georgiou



73' gran tiro dalla lunghissima distanza di Laifis, alza in corner Elia Benedettini.



74' cambio San Marino: esce Giardi, entra Lunadei



75' clamorosa palla gol per San Marino: Filippo Berardi mette Golinucci tutto solo davanti al portiere, ma il centrocampista calcia fuori.



80' Matteo Vitaioli verticalizza per Mularoni, anticipato dall'uscita di Panayi.



83' grandissimo Elia Benedettini che chiude la porta in faccia a Georgiou



90' quattro minuti di recupero



Finisce con la manita di Cipro la prima gara di qualificazione ad Euro 2020. San Marino crea due nitide palle gol ma subisce troppo l'iniziativa degli avversari.



A Nicosia Cipro batte San Marino 5-0.