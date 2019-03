La Nazionale Sammarinese si prepara alla sfida contro il Cipro

Stasera il debutto nelle qualificazioni ai campionati europei del 2020. Si gioca al GSP Stadium di Cipro, con diretta della partita su San Marino RTV.

La nuova avventura europea della Nazionale Sammarinese ricomincia da Cipro, più precisamente dal GSP Stadium di Nicosia dove la squadra di Varrella ha svolto la classica rifinitura pre partita. Squadra praticamente fatta, con un solo dubbio a centrocampo, dove a contendersi la maglia di esterno sinistro, sono Rinaldi e Matteo Vitaioli. Per il resto difesa a 4, con Battistini e Palazzi sugli esterni, Cevoli e Simoncini a formare la coppia centrale. Enrico Golinucci davanti alla difesa con Filippo Berardi, Mularoni, Mattia Giardi e probabilmente Rinaldi, cerniera di centrocampo e Nicola Nanni, unica punta. In porta, naturalmente Elia Benedettini, più che mai consapevole dei progressi fatti dalla Nazionale Bianco-azzurra.



L’avversario è di quelli da prendere con le molle. Vittoria con la Slovenia e due pareggi in Nations League per una squadra capace di trasformarsi di fronte al pubblico amico. Una sfida chiaramente difficile, la prima di un doppio turno che prevede dopo 72 ore la gara con la Scozia ma anche un test importante per verificare i progressi di un gruppo al quale non manca di certo l’entusiasmo



Nel servizio l'intervista a Elia Benedettini, portiere