A Nicosia finisce 5 a 0 e domenica a Serravalle arriva la Scozia, sconfitta in Kazakistan

Due rigori in appena 4 minuti piegano la resistenza di San Marino contro Cipro

Il Ct Varrella conferma le indicazioni della vigilia con Cevoli al centro della difesa, Rinaldi esterno basso e Filippo Berardi a far coppia con Nicola Nanni.

Comincia bene la Nazionale Sammarinese ed è proprio di Berardi la prima opportunità, diagonale bloccato da Panayi.

Con il passare dei minuti, aumenta la pressione cipriota e Papoulis da posizione più che favorevole non inquadra la porta avversaria.

San Marino si difende con ordine ma al diciottesimo, sulla conclusione di Papoulis, Simoncini tocca con il braccio e il direttore di gara assegna il calcio di rigore.

Dal dischetto Sotiriu, per il vantaggio dei padroni di casa. Quattro minuti dopo, Mularoni interviene su Demetriou. Ancora rigore, ancora Sotiriou, Benedettini tocca ma non basta.



La squadra di Varrella si disunisce e dopo il grande intervento dì Benedettini su Demetriou, arriva il 3 a 0; firmato da un liberissimo Kousoulos.

Non è finita, Cipro continua a spingere e Efrem firma il poker con una conclusione capolavoro.



Secondo tempo, fuori gli impalpabili Nanni e Rinaldi, dentro Hirsch e Matteo Vitaioli

Il copione però non cambia e sugli sviluppi di un calcio d’angolo, inserimento perfetto di Laifis per la “manita” cipriota.

Il più vivace dei sammarinesi resta Filippo Berardi, progressione e suggerimento per Vitaioli, fermato in fuorigioco.

Ci viole un super Benedettini per disinnescare la fucilata di Laitis poi però è San Marino che con orgoglio e sacrificio costruisce due nitide occasioni da gol.

Il solito Berardi mette Golinucci davanti al portiere ma il centrocampista si divora il gol della bandiera poi è Matteo Vitaioli a servire in profondità Mularoni, anticipato dall’uscita del portiere.



Come in Nations League, si comincia con una sconfitta per 5 a 0 e domenica al San Marino Stadium arriva la Scozia.



Da Nicosia, Palmiro Faetanini