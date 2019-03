Invasione pacifica della "Tartan Army" sul Titano

Domani saranno oltre 3000 al San Marino Stadium. Nel frattempo i tifosi scozzesi si divertono per le vie del Centro Storico.

I supporters scozzesi sono sbarcati sul Monte Titano. In vista di San Marino – Scozia, domani alle ore 18 al San Marino Stadium, gli hooligans hanno invaso le vie del Centro Storico. Goliardici come al solito con kilt, vessilli nazionali e tanta tanta birra, i tifosi delle Highlands sanno sempre combinare un entusiastico sostegno alla loro natura amichevole.



Il 3-0 subito dal Kazakistan giovedì scorso brucia ancora ma la partita con San Marino può essere un'occasione di riscatto. Anche se gli scozzesi danno qualche chance ai biancazzurri, almeno per un gol. E, se dovesse andare male, pazienza...



AC



Nel servizio le sensazioni dei tifosi scozzesi prima di San Marino - Scozia