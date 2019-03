LIVESCORE - Qualificazioni Euro2020: San Marino - Scozia 0-1 LIVE

33’ - Ancora biancazzurri! Palazzi arriva su una seconda palla e calcia di controbalzo. Palla fuori di poco.



30’ - OCCASIONE SAN MARINO! Imbucata di Filippo Berardi per Hirsch che supera il portiere ma calcia sull’esterno della rete.



24’ - Punizione dal limite di Ryan Fraser, sfera alta di qualche metro sopra la traversa



21’ - Doppio miracolo di Benedettini su Armstrong! Prima respinge il rigore in movimento del numero 10 e poi si oppone anche al tentativo di tap-in.



11’ - Grande anticipo difensivo di Manuel Battistini ad anticipare Russell



4’ - GOL SCOZIA! Corner battuto corto, McLean si avvita e batte Benedettini con un gran colpo di testa. Dopo 4 minuti é giá 1-0 per gli scozzesi con la rete del centrocampista del Norwich.



3’ - Prima occasione Scozia: McLean calcia al volo dal limite, palla alta sopra la traversa



1’ - Partiti!



Le squadre stanno per entrare in campo. Dopo gli inni nazionali sarà partita vera!

É la prima in casa per i ragazzi di Varrella in queste Qualificazioni ad EURO 2020, in un San Marino Stadium sold-out da giorni.



Arbitrerà l'incontro l'austriaco Marcel Schuettengruber.



Ecco le formazioni ufficiali:

San Marino (4-5-1): E.Benedettini; Ma.Battistini, Simoncini, Cevoli, Palazzi; Berardi, Mularoni, E.Golinucci, A.Golinucci, Hirsch; Vitaioli

A disp.: Zavoli, S.Benedettini, Cesarini, Mi.Battistini, Lunadei, Nanni, Giardi, Grandoni, Brolli, Rinaldi, Censoni, Tomassini

All. Franco Varrella



Scozia (4-2-3-1): Bain; O'Donnell, Bates, McKenna, Robertson; McLean, McGregor; Russel, Armstrong, Fraser; Paterson

A disp.: McLaughlin, Kelly, Palmer, Souttar, Fleck, McGinn, McTominay, Shinnie, Burke, Forrest, McBurnie, McNulty

All. Alex McLeish



Attesi al San Marino Stadium oltre 3000 tifosi della "Tartan Army", la tifoseria della Nazionale scozzese di calcio.



Ci sono 6 precedenti tra San Marino e Scozia prima di questo incontro. L'ultimo è datato 28 marzo 2001 con le Qualificazioni ai Mondiali 2002: Scozia - San Marino 4-0 a Glasgow. A Serravalle finì, invece, 2-0 per gli scozzesi qualche mese prima.



Alle 18 il calcio d’inizio di San Marino-Scozia, incontro valevole per la seconda giornata alle Qualificazioni a EURO 2020, Gruppo I.

Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta: i biancazzurri di Franco Varrella con Cipro (5-0 a Nicosia), gli scozzesi di Alex McLeish con il Kazakistan (netto e sorprendente 3-0 ad Astana).