Futsal: i risultati della 16^ giornata di campionato

Nessun stravolgimento in testa al termine della 16' giornata del Campionato Sammarinese di Futsal.

Fiorentino e Murata rimangono in testa ai rispettivi gironi mentre il Pennarossa scavalca il Tre Penne al terzo posto del Girone A. Conquista matematicamente i play-off la Folgore grazie al successo per 6-2 proprio contro i biancazzurri.



Questi i risultati della 16' giornata:

Tre Penne - Folgore 2-6

Domagnano - Pennarossa 3-8

La Fiorita - Fiorentino 2-7

Faetano - Libertas 4-0

Murata - Tre Fiori 2-2

Cosmos - Virtus 4-6



Riposano San Giovanni e Juvenes/Dogana.