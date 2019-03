La San Marino Academy sbanca Perugia e vede sempre più vicina la vittoria del girone

3-1 firmato dalla doppietta di Giulia Baldini e dal gol di Simona Innocenti



A tre giornate dalla fine la San Marino Academy mantiene quattro punti di vantaggio sul Pontedera grazie alla vittoria sul Perugia. Il 3-1 maturato in Umbria estromette le biancorosse dalla corsa al primo posto. Il risultato si sblocca al 38' con Baldini che riceve palla da Rossi e con un preciso diagonale batte Bayol. La squadra di Conte dilaga nella ripresa. Al 77' corner di Lanotte e colpo di testa vincente di Innocenti. Sulle ali dell'entusiamo la San Marino Academy cala il tris in contropiede due minuti dopo. E' ancora Giulia Baldini a trafiggere l'estremo difensore umbro. Il Perugia rende meno amaro il passivo a quattro dalal fine quando beneficia di un calcio di rigore che Giulia Fiorucci trasforma. Finisce 3-1 per la San Marino Academy che centra la sesta vittoria consecutiva e sente ormai a portata di mano l'obiettivo.



PC



Nel servizio le interviste a Alain Conte ( allenatore San Marino Academy) e Magda Nicolini (difensore San Marino Academy)