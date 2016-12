Strepitoso Forlì, anche il Venezia va ko

Al Morgagni decide Capellini (1-0)

Nuova impresa del Forlì che pare davvero aver archiviato gli imbarazzi di inizio stagione. Oggi al Morgagni è caduta la capolista Venezia che ha perduto per 1-0 grazie a questo gol di Capellini che con la determinante deviazione di Domizzi ha siglato la rete del successo. Il Venezia, più pericoloso nel primo tempo, è andato vicino al pareggio colpendo un palo con Moreo. Proteste nel finale per un possibile rigore che l'arbitro non ha assegnato agli ospiti e il Forlì continua così a scalare la classifica.