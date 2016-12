La Supercoppa è del Milan, bianconeri sconfitti ai rigori

1-1 il risultato dopo 120 minuti

La Juventus perde di nuovo una finale di Coppa contro il Milan ai rigori, dopo la Champions a Manchester nel 2003. Stavolta, a Doha, i rossoneri si aggiudicano per 5-4 la Supercoppa italiana e, a cinque anni dallo scudetto del 2011, tornano ad alzare un trofeo. Dopo l'1-1 al 120', con reti di Chiellini e Bonaventura, dagli 11 metri e' decisivo Donnarumma che respinge il penalty di Dybala, il penultimo della serie. Per il Milan l'ultimo rigore, quello decisivo, è di Pasalic che spiazza Buffon.



Commozione ed emozione per Adriano Galliani: "Siamo tornati a vincere un trofeo dopo cinque anni, è una gioia meravigliosa - ha commentato a caldo l'ad rossonero -. Il gol di Pasalic mi ha fatto commuovere". Il Milan partiva sfavorito contro la Juve: "E' sempre bello vincere, la dedichiamo al presidente Berlusconi. Questa è la vittoria che mi porterò nel cuore più di tutte le altre".



La Juve ha fallito il terzo e ultimo obiettivo dell'anno indicato da Allegri a inizio stagione. Per il tecnico bianconero una sconfitta che brucia: "Abbiamo fatto di tutto per vincere, giocando molto bene la prima mezzora. Poi ci siamo abbassati troppo". La sconfitta contro il Milan è arrivata dagli 11 metri: "Perdere ai rigori ci sta, non ci sta la mancanza di lucidità in diversi momenti".



