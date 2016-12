Calcio: Courtois verso il Real Madrid, Chelsea sceglie Oblak

Il Chelsea è già alla ricerca di un sostituto di Thibaut Courtois, convinto com'è che il portiere possa accettare le lusinghe del Real Madrid. Come già emerso nei giorni scorsi, il Madrid è molto interessato al belga, che tornerebbe in Spagna - dove ha già giocato per tre stagioni con l'Atletico Madrid - l'estate prossima. Sia Antonio Conte che Roman Abramovich hanno già pensato a rimpiazzare il portierone belga: il candidato numero uno per la porta dei 'Blues' è lo sloveno Jan Oblak, dell'Atletico Madrid. E' lui il favorito a sostituire Courtois a Stamford bridge, qualora il belga lasciasse Londra. Alternative sono Gigi Donnarumma e il portiere svizzero Yann Sommer, 28 anni, che gioca fra i pali del Borussia Moenchengladbach.