Calcio: Real Madrid; Pepe verso addio, andrà in Cina

"Pepe più fuori che dentro il Real Madrid". Così il quotidiano sportivo spagnolo 'Marca', sempre ben informato sulle vicende della squadra campione d'Europa, titola a proposito dello stop alle trattative del rinnovo contrattuale del difensore centrale portoghese. 'Marca' lo definisce "uno dei migliori difensori centrali nella storia del club" in cui gioca da dieci anni, e spiega che il giocatore ha ricevuto delle offerte irrinunciabili dalla Cina. In particolare quella dell'Hebei Fortune, squadra in cui gioca l'ex romanista Gervinho e che è allenata dall'ex tecnico 'merengue' Manuel Pellegrini, che avrebbe offerto a Pepe un contratto da dieci milioni di euro netti all'anno, contro i 4.5 che guadagna attualmente al Real. Oltretutto a Pepe era stato offerto, nonostante gli sforzi di Cristiano Ronaldo che ha più volte cercato di avvicinare le parti, un contratto a rendimento che comunque non elevava gli attuali emolumenti. Ecco allora che in estate dovrebbe esserci l'addio. L'unica cosa che, secondo 'Marca', trattiene ancora Pepe dall'andare in Cina è la paura di perdere la nazionale visto che il difensore vuole assolutamente giocare i prossimi Mondiali in Russia.