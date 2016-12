Infantino: "Siano calciatori e tecnici a guidare il cambiamento"

Conferenza di fine anno per il numero uno della Fifa

Dalla International Sports Conference di Dubai, Gianni Infantino ha fatto il punto sui piani futuri della Fifa: "Vogliamo essere più efficaci. Sul Video Assistant Referee e le prove effettuate al Mondiale per Club, il Presidente si è detto soddisfatto: "I test sono stati molto positivi e stanno andando nella giusta

direzione". Infantino ha parlato anche dell'allargamento del Mondiale: "Sono ancora convinto di espandere la partecipazione ai Mondiali a più di 32 squadre. Teniamo ancora in considerazione di aumentare la competizione a 40 o 48 squadre.Mi auguro -ha concluso- che siano ex calciatori e tecnici a guidare il cambiamento e non politici o giornalisti”.