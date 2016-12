Napoli, è fatta per Pavoletti

Leonardo Pavoletti è ormai un calciatore del Napoli. Il professor Mariani lo aspetta, alle 11 di questa mattina, per le visite mediche. Sotto osservazione il ginocchio sinistro del 28enne centravanti del Genoa che è fermo da fine novembre per un trauma contusivo-distorsivo sofferto contro la Lazio. Se tutto dovesse andare bene, Pavoletti firmerà un contratto fino al 2020 e il Napoli verserà al Genoa circa 13 milioni di euro. In uscita potrebbe esserci Giaccherini, per il quale c'è l'interessamento della Lazio.