Modena-FeralpiSalò 4-1: Popescu e Basso per la goleada emiliana

Doppiette del romeno e del neo-capocannoniere della squadra - con appena tre gol - e i canarini riprendono la marcia-salvezza, riaprendo una crisi che gli ospiti sembravano aver archiviato battendo il Santarcangelo.

Si apre con la punizione-capolavoro di Popescu - aiutato da un Livieri non impeccabile - il 4-1 con cui il Modena dimentica il ko nel derby col Parma e riapre la crisi della fragile FeralpiSalò. Doppietta del rumeno, doppietta di Basso e via con l'inusuale goleada dei canarini, capaci di segnare, in tutto il girone di andata, poco più del doppio delle reti rifilate ai bresciani. Che nel primo tempo sono tutt'altro che morti, infatti, sugli sviluppi di un lungo flipper in area modenese, pareggiano subito: a risolvere la contesa è Maracchi, lesto nel ribadire nel sacco il colpo di testa di Gerardi deviato sulla traversa da Accardi.



Prima del riposo arriva un'altra occasione per parte. Comincia Besea, che su un corner dalla destra arriva a un soffio dalla deviazione vincente. Quindi contropiede del duo Guerra-Gerardi, il secondo se la addomestica bene ma poi, dal limite, scarica un tiro troppo debole per fare male a Manfredini.



A inizio ripresa la girata di Besea dritta tra le braccia di Livieri è il prologo del raddoppio modenese, che arriva al 60°: Remedi bagna la sua prima in gialloblu con un gran filtrante per Basso, il cui destro a incrociare passa tra le gambe di Livieri e finisce in rete. La reazione della Feralpi si esaurisce in un tiro-cross di Parodi smanacciato in angolo da Manfredini, nelle fila dei locali invece Remedi cerca gloria con una sassata da fuori che non trova lo specchio.



La rovesciata poco convinta di Bracaletti su spizzata di Gerardi è l'ultimo sussulto ospite, poi il Modena la chiude. Popescu parte da centrocampo, salta due avversari, vince un rimpallo con Gambaretti e poi scarica sotto la traversa il mancino della doppietta personale. Per non essere da meno, in pieno recupero Basso lo imita con finta e missile a fil di palo, facendo esplodere la gioia del Braglia. E la delusione della Feralpi, alla terza sconfitta nelle ultime cinque.



RM