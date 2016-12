Benedettini gioca, il Novara vince.

I piemontesi superano 2 a 1 il Carpi. Ottima prova del portiere sammarinese, sempre attento e preciso nei suoi interventi.

Il giovane portiere sammarinese che la scorsa settimana aveva debuttato in serie B con la maglia del Novara, è stato confermato titolare del tecnico Boscaglia nella partita che i piemontesi hanno giocato nel pomeriggio contro il Carpi. Benedettini ha confermato tutte le sue potenzialità, con pregevoli interventi. Un ulteriore prova di maturità per il promettente portiere sammarinese. Con il successo per 2 a 1 sul Carpi, il Novara centra la terza vittoria consecutiva, tra le mura amiche.