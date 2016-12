Fabio Pisacane calciatore dell'anno per The Guardian

Ultimi giorni dell'anno e tempo di riconoscimenti per gli sportivi di tutto il mondo. Tra i tanti campioni premiati, c'è ne uno davvero speciale. Si tratta di Fabio Pisacane, difensore del Cagliari, che è stato nominato calciatore dell'anno, dal quotidiano inglese The Guardian. Il presitigoso premio arriva non per i gol fatti o quelli evitati ma per la tenacia del giocatore, che da giovanissimo ha dovuto affronatre la sindrome di Guillan-Barrè. Una patologia che attacca i muscoli ma Pisacane non si è arreso, continuando ad inseguire il sogno di diventare un calciatore professionista. Un sogno diventato realtà a 30 anni, con l'esordio in serie A, con la maglia del Cagliari.