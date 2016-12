Milan, Deulofeu è il primo rinforzo per gennaio

L'ala destra, capitano della Spagna U21, arriverà dall'Everton in prestito secco.

Manca solo l'ufficialità, ma è praticamente fatta per l'arrivo al Milan dell'ala classe '94 scuola Barcellona Gerard Deulofeu. Capitano dell'Under21 spagnola che ha recentemente affrontato San Marino nelle qualificazioni europee, Deulofeu sarà prelevato in prestito secco dall'Everton. Dove quest'anno, poco considerato dal tecnico Koeman, ha collezionato solo 11 presenze.



Il nuovo esterno di Montella è un giocatore dall'ottima tecnica di base ma che sin qui, ha spesso peccato per quel che riguarda la continuità. Perfetto per il 4-3-3 rossonero, lo spagnolo è predisposto più all'assist - 9 quelli serviti nella scorsa Premier League - che al gol, avendone segnati appena 8 nelle 78 partite giocate coi Toffies. L'età, comunque, è dalla sua.