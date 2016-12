Il Parma vola, il Forlì si ferma.

Emiliani vittoriosi a Lumezzane, romagnoli travolti dal Pordenone.

La cura D'Aversa funziona ed il Parma risale prepotentemente la classifica di Lega Pro.

Terza vittoria consecutiva per gli emiliani che ritrovano il calore e l'entusiasmo dei tifosi gialloblu.

Quattro minuti ed i ducali sono già in vantaggio sul campo del Lumezzane.

Progressione e suggerimento di Baraye per il puntuale inserimento di Scavone, che supera Tagliani ed infila la porta di Pasotti.

La reazione del Lumezzane che il destro di Russini, Zommers non rischia e mette in angolo.

Ad inizio ripresa, il Parma raddoppia.

Traversone di Corapi, Pasotti nella terra di nessuno e Lucarelli, sotto misura firma il 2 a 0.

L'esperto difensore parmense, ci riprova poco dopo ma non è fortunato.

Cosi come Guazzo che fa tutto bene, controllo e girata sul palo lontano ma non trova la porta avversaria.

Sul versante opposto ci prova Varas, dalla distanza, blocca Zommers.

Che non sia giornata per il Lume, lo conferma il palo colpito su punizione da Bonomo. .

Al Tullio Saleri di Lumezzane, il Parma vince 2 a 0.





Il Pordenone riscatta la sconfitta di Gubbio e travolge il malcapitato Forlì.

Cominciano meglio i biancorossi, che in avvio impensieriscono due volte, il portiere Tomei.

Prima con un diagonale di Adobati e poi con Ponsat che arriva con un attimo di ritardo, sul corss di Sereni.

I ramarri si confermano il miglior attacco del campionato e al primo vero affondo, trovano il vantaggio.

Punizione di Burrai per lo stacco vincente di Ingegneri.

Il Forli accusa il colpo ed il Pordenone non fa sconti.

Sull'asse, Misuraca, Arma, Berettoni, arriva il 2 a 0.

Splendido il movimento dell'attaccante di Tedino che ruba il tempo agli avversari ed infila nell'angolo lontano.

Ramarri sul velluto e ripetutamente vicino al gol.

3 a 0 che si concretizza sul finire di tempo.

Vesi cosi su Arma, per il direttore di gara non ci sono dubbi.

Calcio di rigore che lo stesso Arma, trasforma.

Il Forlì potrebbe riaprirla a metà ripresa ma prima Ponsat manca il pallone e poi Sereni, manca il bersaglio

La partita degli uomini di Gadda finisce qui e per il Poerdenone si aprono spazi invitanti che Cattaneo concretizza con il gol del poker neroverde.

In una situazione analoga, c'è spazio anche per la manita dei ramarri, firmata in contropiede da Martignacci.

Il Pordenone vince e convince ma il passivo penalizza troppo un Forli che interrompe la serie di 4 risultati utili, consecutivi.



PF