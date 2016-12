Serie B: oggi Verona a Cesena e Frosinone a Vercelli

Oggi in campo la 21ma giornata della Serie B di calcio, col Verona che ospita il Cesena e il Frosinone impegnato in trasferta a Vercelli. Ieri pari 1-1 tra Spal e Bari. In fiamme il bus della Reggina dopo il derby dello Stretto contro Messina in Lega Pro: nessun ferito; il tecnico Zeman jr denuncia anche aggressioni nello spogliatoio. Premier: stasera Hull-Everton.