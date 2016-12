Lega Pro: L'Ancona segna e vince, la Reggiana spreca e torna a casa a mani vuote

Una sola vittoria nelle ultime cinque, per la Reggiana si accende la luce rossa. L'Ancona si rialza dopo 2 sconfitte consecutive. Ma andiamo con ordine. Manconi su punizione, centrale, blocca facile Scuffia. Reggiana decisa nei primi minuti ma

sprecona quando Pedrelli mette la sfera in mezzo, una deviazione favorisce Ghiringhelli che da non più di un metro spedisce fuori, mani nei capelli per il terzino destro della formazione di Colucci. Sempre Reggiana con uno schema su calcio d'angolo che porta Angiulli a provare una delle sue giocate, la mira non è quella delle giornate migliori. Preoccupato Brini. L'Ancona fa una gran fatica ad avvicinarsi dalle parti di Perilli. Alla mezz'ora Moi tocca in area Cesarini, per il direttore di gara non ci sono gli estremi per concedere la massima punizione. La Reggiana attacca, l'Ancona segna. Pallone dentro, che la difesa amaranto non pulisce, Frediani ruba il

tempo e con il destro incrociato porta in vantaggio i dorici. Quinta rete stagionale per l'attaccante dell'Ancona. Ripresa Gelonese rinvia corta, destro troppo morbido di Manconi. Colucci comincia ad innervosirsi soprattutto quando la seconda ingenua trattenuta di Ghiringhelli lo porta anzi tempo sotto la doccia. Giornataccia per il

terzino della Reggiana. Avanti di 1 e in superiorità numerica, l'Ancona amministra e non rischia più niente mettendosi in tasca 3 punti preziosi. Al Del Conero di Ancona, Ancona batte Reggiana 1-0.



L.G