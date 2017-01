Lega Pro: il campionato è andato in ferie, tornerà il 22 gennaio. Il bilancio dice che tutto è ancora da decidere

Tutti in ferie fino al 22 con le tre settimane stabilite con la Lega e di diritto per i giocatori. Si chiude con due giornate di ritorno già giocate e un bilancio molto chiaro. E' un campionato di raro equilibrio con un alternanza non comune in testa alla classifica, dove adesso c'è il Venezia. La squadra di Filippo Inzaghi va in vacanza con 42 punti e la consapevolezza di essere stata, fino a qui, la macchina più regolare. Un solo punto in più rispetto al Pordenone, formazione decisamente più spregiudicata con un potenziale offensivo assoluto. 39 goal fatti miglior attacco della categoria. Una coppia al terzo posto: Padova e Parma. Padova a rilento nella prima parte con Oscar Brevi in grande discussione; Petrone è stato ad un passo dal prenderne il posto, poi accelerazione improvvisa con 4 vittorie consecutive che hanno portato i veneti a ridosso delle prime. Il Parma sta dimostrando che cambiare può fare anche bene: in questo momento i ducali sono la squadra più in forma del campionato con 13 punti nelle ultime 5 giornate . + 2 sul Padova, + 3 sul Venezia, poi udite udite in questa classifica relativa alle ultime 5 c'è una coppia speciale formata da Forlì e Maceratese. Ha perso terreno in questo ultimo scorcio la Reggiana: grande potenziale ma troppe polemiche interne come hanno dimostrato le dimissioni di Colucci poi respinte dalla società, ma qualcosa sembra essersi rotto. Il Gubbio è la sorpresa principale: la squadra di Magi è sesta con 35 punti. Nessuno a Giubbio alla vigilia osava pensare tanto. Altre due squadre con il segno meno sono Bassano e Sambenedettese. Per lunghi tratti anche al vertice, per poi dilapidare molto nell'ultima parte prima della sosta. Nei play off ci sono altri due club: FeralpiSalò e con un budget nettamente diverso anche il sorprendente Santarcangelo di Marcolini con 27 punti. Zona limbo per Albinoleffe, Maceratese, Sud Tirol, Ancona e Lumezzane, ma nessuna di loro può dormire sonni tranquilli. La zona rossa inizia con il Modena ma la cura Capuano come quella di D'Aversa a Parma sta dando ottimi frutti. Il Teramo è la sorpresa in negativo: Zauli, Nofri ed ora ancora Zauli ma la squadra continua a non reagire 3 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 5. Il Forlì dato per morto un po' da tutti, ha inanellato una serie imprevedibile: 15 punti nelle ultime 9 ruolino da play off. Merito di un tecnico serio e preparato come Massimo Gadda che ha saputo stimolare a dovere una rosa che non sembrava in grado di stare in questa categoria. Gli ultimi due posti sono occupati da Mantova e Fano. Dai 16 del Fano ai 29 del FeralpiSalò sono tutti in gioco per non retrocedere. Campionato che quasi dispiace che sia andato in ferie



L.G