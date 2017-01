Napoli-Real, escono i biglietti ed è il caos

L'uscita dei tagliandi per gli ottavi di Champions coi blancos hanno spinto i tifosi a recarsi in massa ai punti vendita di città, provincia e paesi limitrofi. Creando non pochi disagi, tra sistemi informatici in tilt e code chilometriche.

A quasi trent'anni dalla Coppa dei Campioni '87/'88 il Real Madrid passa di nuovo dal San Paolo per il ritorno degli ottavi di Champions del 7 marzo. Un evento di tale rarità e importanza non poteva che mandare in visibilio la città, tanto che i biglietti per le tribune Posillipo e Nisida, messi in vendita il 30 dicembre, sono andati esauriti in un attimo. Spingendo la società ad anticipare ad oggi l'uscita dei 42mila biglietti per curve e distinti, in origine fissata per il 9.



Il che, come prevedibile, ha scatenato l'inferno. Nonostante il via alle vendite fosse fissato per mezzogiorno la gente ha iniziato a prendere d'assalto le ricevitorie fin dall'alba sia in città che in provincia, con conseguenti code chilometriche. Il tutto è poi degenerato quando le tante connessioni hanno mandato in tilt il sistema, impedendo la stampa dei biglietti. Molti esercizi hanno sospeso la vendita dopo aver emesso qualche ticket, col proprietario di una ricevitoria di Caianello che per un po' si è addirittura barricato nel locale, noncurante delle proteste. E continuando, pare, la vendita online a prezzi maggiorati. In altri casi invece i gestori sono stati accusati di favorire, dietro esborso maggiore, gente prenotatasi giorni prima. Una baraonda che ha contribuito a rallentare ulteriormente le operazioni, con tanti tifosi costretti ad aspettare ore per poter effettuare l'agognato acquisto.



Come se non bastasse la società ha provveduto ad aumentare il caos, annunciando come, oltre che in ricevitoria, per i possessori della tessera del tifoso fosse possibile acquistare i biglietti anche online. Notizia subito smentita da Listicket, il sito che si sarebbe dovuto occupare di tale servizio. Le avversità però non hanno fermato la passione calcistica: nella prima ora sono stati piazzati 15mila biglietti e nel pomeriggio sia i distinti che l'anello superiore della curva sono andati esauriti.



RM