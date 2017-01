Calciomercato: si apre la finestra invernale, intanto Iturbe firma col Toro

Si apre oggi la finestra invernale di calciomercato e già impazzano nomi e trattative, come quella che ha portato Juan Iturbe al Torino. L'ex esterno giallorosso è sbarcato ieri sera a Torino. Il paraguaiano arriva dalla Roma in prestito, con diritto di riscatto. Sembra ormai certo l'addio di Simone Zaza dal West Ham per tornare a giocare in Italia; al riguardo, Fiorentina e Genoa sono alla finestra. Il club viola sta monitorando la situazione di Zaza per non farsi trovare spiazzato in caso di addio di Nikola Kalinic, voluto fortemente dal club cinese allenato da Fabio Cannavaro.