Mercato ufficialmente al via: da oggi fino alle 23 del 31 gennaio le squadre possono cambiare volto



La notizia del giorno in Lega Pro sono le dimissioni di Ottavio Palladini. 2 punti nelle ultime 5 giornate con la Sambenedettese rotolata quasi fuori dai play off hanno accelerato il processo del cambio in panchina. Sorprende che sia stato Palladini a lasciare l'incarico e non la società rossoblu ad esoneralo. Per la sua sostituzione circolano i nomi dell'ex Rimini Marco Cari e dell'ex Viterbese Stefano Sanderra. Una vera e propria guerra di mercato a chi delle due fa il colpo più grosso è in atto tra Venezia e Parma. I lagunari hanno ufficializzato l'esterno destro basso ex Crotone classe 93 Giuseppe Zampano giocatore che risultava svincolato. Il prossimo obiettivo per la capoclassifica di Lega Pro girone B è il cagliaritano Gianni Munari conteso anche dal Parma dove Munari ha già giocato. Parma che punterebbe anche ad altro ritorno eccellente: si parla della possibilità di arrivare ad Alberto Gilardino in uscita da Empoli, anche se, sull'attaccante, c'è l'interessamento del Pescara, soluzione più semplice perchè Gilardino resterebbe in categoria . La Maceratese ha sostituito il Direttore Sportivo, l'ex Bellaria Gian Luca Stambazzi con Fabrizio Benassi che già faceva parte dell'organigramma societario della società marchigiana. Grande colpo per il Fano che potrebbe rinforzarsi con Luigi Grassi, il fantasista di Castenuvo Garfagnana non ha spazio in B alla Spal e potrebbe accettare di contribuire all'obiettivo salvezza del Fano. Sull'ex San Marino c'è anche il Pordenone e sarebbe, in quel caso, un ritorno. A Forlì si sta pensando all'ex Cesena Davide Succi. Dopo l'esperienza in India il giocatore vuole tornare in Italia e Forlì sarebbe una soluzione ideale. In serie A, squillo Inter con la chiusura dell'operazione Gagliardini. Il giovane centrocampista dell'Atalanta arriva a Milano in prestito con diritto di riscatto. L'accordo di chiusura sulla base di circa 28 milioni di euro



L.G