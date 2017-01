Antonio Conte ha fatto 13 e punta al nuovo record

Contro il Tottenham, l'ex ct azzurro può stabilire il nuovo primato di vittorie consecutive.

Dall'Hull City allo Stoke City, passando anche per Machester United, Leicester e Machester City. In totale 13 partite, 13 vittorie di fila conquistate dal Chelsea di Antonio Conte.



“E' un grande risultato per noi, perché vincere 13 partite di fila non è di certo facile, siamo soddisfatti per questo. I giocatori vogliono vincere e conquistare i tre punti. Il record, ripeto, è un grande risultato e dopo queste vittorie abbiamo raccolto 39 punti, questa è la cosa più importante, le altre situazioni non lo sono. “



La striscia di vittorie permette di eguagliare il record dell'Arsenal della stagione 2001/2002. Questa sera i blues potrebbe anche fare meglio vincendo contro il Tottenham.



“Non ho mai giocato al White Hate Lane, ho visto una partita di Europa League due anni fa tra Tottenham e Fiorentina, c'era una grande atmosfera”.



L'ex allenatore della Juventus spiega anche come nasce questo record:



“Io credo che la cosa più importante per ogni allenatore sia migliorare la propria preparazione, la propria idea, il sistema di gioco, perché solo attraverso il lavoro, è possibile migliorare. E' fondamentale dare continuità al duro lavoro”.



Elia Gorini