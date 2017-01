Juve, ecco Rincon: "Devo tanto a Gasperini, mio arrivo importante per il Venezuela"

Conferenza stampa di presentazione a Vinovo per Tomas Rincon, appena arrivato alla Juventus dal Genoa per 8 milioni più uno di bonus. Una trattativa velocissima, come confermato dallo stesso giocatore. Centrocampista di contenimento, 29 anni tra pochi giorni, Rincon è detto El General ed è il capitano della nazionale venezuelana, con la quale ha disputato 80 partite.



Nel video le parole di Tomas Rincon