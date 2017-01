Mercato:Stefano Sanderra nuovo tecnico della Sambenedettese

Il San Marino si riprende dal Mantova il difensore Luca Menini. La Juventus presenta Rincon

Maglia numero 28 per il primo venezuelano della storia della Juventus: Tomas Rincon ha firmato un contratto fino al 2020 al Genoa 8 milioni di euro più i vari bonus sul rendimento del giocatore. Delle strategie di mercato della Juventus ha parlato il diretto interessato, il D.S Bebbe Marotta.

In Lega Pro la Sambenedettese ha scelto il nuovo tecnico. Si tratta dell'ex Latina e Viterbese Stefano Sanderra . Per lui un contratto fino al termine di questa stagione con opzione sulla prossima . Sta provando a rivoluzionare il Teramo l'ex centrocampista del San Marino oggi Direttore Sportivo Alec Bolla alla ricerca di un'attaccante. Sul taccuino Andrea Ferretti 30 anni del Trapani e Nicolò Romero 24 anni della FeralpiSalò . Bassano: vicinissimo alla rescissione del contratto il centrocampista Giacomo Cenetti nei piani dell'Arezzo. Si complica la trattativa Grassi al Fano, il nuovo nome per l'attacco granata è quello di Ameth Fall in uscita dalla Fidels Andria. Mantova del D.S Alfio Pelliccioni: rientra all'Entella dal prestito il senegalese Ibrahima Pape Sane. Altro prestito concluso quello di Luca Maccabiti 25 anni restituito al Rezzato. Dal Genoa, passando da Cesena potrebbe arrivare a Mantova Giuseppe Panico, che in Romagna ha trovato poco spazio. Torna a San Marino in prestito dal Mantova il difensore classe 97 Luca Menini. Lasciano Santarcangelo Filippo Penna e Matteo Ronchi entrambi cercheranno spazio altrove.



L.G