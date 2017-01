Serie D, riparte il campionato: Civitanovese a San Marino

Riparte questa domenica il campionato di Serie D, col San Marino che riceve la Civitanovese per la prima partita del girone di ritorno. La novità più importante riguarda però il Chieti, dichiarato fallito a metà dicembre e di fatto escluso dal campionato: d'ora in avanti, chi per calendario dovrebbe affrontare gli abruzzesi vincerà automaticamente per 3-0. Ultimo a quota -1 in classifica, il Chieti aveva già disertato l'ultimo incontro dell'anno contro l'Alfonsine, perdendo a tavolino. E non essendo riuscito a completare il girone d'andata, in tutti gli incontri sin qui disputati la Lega assegnerà retroattivamente all'avversario di turno la vittoria per 3-0, a meno che sul campo il passivo non fosse stato superiore. Il che significa che il Monticelli, unica squadra bloccata sul pari dagli abruzzesi, guadagnerà due punti e scavalcherà la Jesina all'8° posto.