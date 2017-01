Futsal, San Marino in Croazia per la Futsal Week Winter Cup

Il torneo, cui partecipano quattro squadre, si disputerà a Porec tra domani e domenica. Ci sarà anche l'arbitro sammarinese Daniele D'Adamo.

Da domani a domenica, la nazionale di futsal di San Marino sarà impegnata a Porec, in Croazia, per la Futsal Week Winter Cup. I ragazzi di Roberto Osimani - che sabato mattina presenterà il suo lavoro dal titolo Sinergie tra futsal e calcio - affronteranno nell'ordine Danimarca, Croazia Stars Team e Israele: la formula è quella del girone all'italiana, coi padroni di casa che non concorreranno alla vittoria del torneo. Ci sarà un po' di San Marino anche tra gli arbitri, vista la presenza del fischietto biancazzurro Daniele D'Adamo.