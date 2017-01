Mercato: Forlì a un passo da Succi, tris di colpi per il Genoa

L'ex Cesena ha appena lasciato gli indiani del Chennaiyin. Il Padova prende Berardocco dalla Samb, il Pontedera Grassi dalla Spal. Anacoura vicino all'Ancona.

Con la zona salvezza ormai a un passo il Forlì si tuffa nel mercato per rimpolpare l'attacco e, dopo aver sondato Bernacci e Della Rocca, è vicina a quello che per la categoria sarebbe un vero e proprio colpo. Dovrebbe arrivare a ore la firma di Davide Succi, punta magari un po' stagionata – è un classe '81 – ma con tanta esperienza tra Serie A e B con le maglie, tra le altre, di Palermo, Ravenna e Cesena. Succi è reduce da una mezza stagione in India, dove ha segnato 3 gol in 13 partite col Chennaiyin di Marco Materazzi.



In attesa del matrimonio tra il bolognese e i galletti i colpi del giorno portano la firma di Padova e Pontedera. I veneti si sono assicurati Luca Berardocco, colonna del centrocampo della Sambenedettese, mentre i toscani hanno preso dalla Spal l'attaccante Luigi Grassi, una sola presenza nella Serie B in corso e con già tre stagioni in granata alle spalle.



Ufficiali anche il passaggio del difensore Romeo dal Mantova al Melfi e dell'attaccante Azzi dal Pordenone al Siracusa, mentre il Lumezzane ha risolto il contratto col portiere Furlan, chiuso da Pasotti e Fiory e ora in orbita Monopoli. Sempre in tema di numeri uno l'Ancona è a un passo dall'ex Rimini Anacoura, reduce da sei mesi alla Casertana nei quali ha giocato solo la prima di campionato. Il classe '94 arriverà in prestito dalla Juventus e andrà a fare concorrenza a Scuffia.



Salendo di qualche gradino, in Serie A è il Genoa a fare la parte del leone: ufficiali gli acquisti del centrocampista Beghetto, dalla Spal, e del promettente trequartista classe '95 Morosini, dal Brescia, mentre Pinilla ha sostenuto oggi le visite mediche. Intanto il tecnico del West Ham Bilic saluta l'ex Juve Simone Zaza con un eloquente “la sua storia qua è finita”: bisogna solo capire dove finirà.



RM