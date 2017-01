Quarti Coppa Italia Lega Pro, sorteggiate le squadre ospitanti

Sono Como, Tuttocuoio, Teramo e Taranto: niente ritorno, il turno è in gara unica.

Como, Tuttocuoio, Teramo e Taranto: queste le squadre che, in base al sorteggio effettuato stamattina a Firenze, ospiteranno i quarti di finale di Coppa Italia di Lega Pro, che si disputano in gara unica. Queste le partite in programma:



Como-Venezia, Tuttocuoio-Padova, Teramo-Ancona (mercoledì 8 febbraio)



Taranto-Matera (martedì 14 febbraio)