Mercato, si balla sulle punte: Succi al Forlì, Ferretti alla Feralpi

A caccia di punte anche il Fano, che però ha dovuto incassare i no di Cori, Grassi e Magnaghi. Il Parma stringe per Giorico e Munari, Samb a un passo da Jefferson. In A Pinilla al Genoa, Jovetic apre al Siviglia.

Era praticamente tutto fatto, mancava solo l'ufficialità e oggi pomeriggio è arrivata pure quella. Davide Succi è un giocatore del Forlì, come annuncia un comunicato pubblicato dai galletti sul loro sito. L'attaccante ha firmato fino al 30 giugno 2018 e sarà presentato domattina alle 11 presso la sala stampa dello stadio Morgagni. Succi è reduce da mezza stagione in India, dove ha messo insieme 13 partite e 3 gol col Chennaiyin, allenato da Marco Materazzi. L'età non è proprio verdissima – si tratta di un classe '81 – ma l'esperienza e il curriculum – 61 reti tra Serie A e Serie B e quasi 400 presenze tra i professionisti – sono dalla sua.



Colpo in attacco anche per la FeralpiSalò: ingaggiato dal Trapani Andrea Ferretti, che l'anno scorso firmò 16 gol nel Girone A con la maglia del Pavia. Non altrettanto fortunata la sua avventura in Sicilia: 12 partite, con un solo squillo, nella Serie B in corso. Vicina al botto pure la Sambenedettese, che avrebbe trovato l'accordo col Teramo per portare nelle Marche la punta brasiliana Jefferson. In cerca di riscatto dopo un avvio di stagione che, a causa dei continui infortuni, l'ha visto in campo solo 8 volte, riuscendo comunque a segnare 3 reti.



A caccia di rinforzi per il reparto offensivo anche il Fano, che con 10 reti all'attivo è il peggiore attacco del Girone. Il ds Menegatti ha annunciato l'arrivo di almeno due punte, confermando di aver contattato Grassi – poi finito al Pontedera – e di aver incassato i no di Magnaghi del Taranto e di Cori del Santarcangelo, che intanto manda in prestito al Rimini l'esterno 18enne Moretti. Lavori a centrocampo invece il Parma, che a inizio settimana dovrebbe prendere Munari dal Cagliari e che ora sembra a un passo anche dal regista del Modena Giorico.



In Serie A ufficiale Pinilla al Genoa, mentre Gilardino rescinderà con l'Empoli per accasarsi, con ogni probabilità, al Pescara. Obi Mikel lascia il Chelsea e sbarca in Cina, lo juventino Evra si avvicina al ritorno al Manchester United e Jovetic apre al Siviglia con un eloquente “Speriamo”.



RM