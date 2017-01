Succi al Forlì, è ufficiale: contratto di 1 anno e mezzo

L'esperto attaccante classe '81 arriva dopo la breve esperienza col Chennaiyin, squadra della Super League indiana allenata da Materazzi.

Era praticamente tutto fatto, mancava solo l'ufficialità e oggi pomeriggio è arrivata pure quella. Davide Succi è un giocatore del Forlì, come annuncia un comunicato pubblicato dai galletti sul loro sito. L'attaccante ha firmato fino al 30 giugno 2018 sarà presentato domattina alle 11 presso la sala stampa dello stadio Morgagni.



Succi è reduce da mezza stagione in India, dove ha messo insieme 13 partite e 3 gol col Chennaiyin, allenato da Marco Materazzi. L'età non è proprio verdissima – si tratta di un classe '81 – ma l'esperienza e il curriculum – 61 reti tra Serie A e Serie B e quasi 400 presenze tra i professionisti – sono dalla sua.



RM