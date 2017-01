Forlì, ecco Succi: "Qui per il progetto"



L'ex attaccante del Cesena arriva dal campionato indiano, nel quale ha segnato 3 gol con la maglia del Chennaiyin FC.

Ha rifiutato anche proposte dalle Serie B - assicura Davide Succi, nuovo attaccante del Forlì - e ha deciso di sposare il progetto prospettatogli dal Forlì che, lascia intendere, dovrebbe andare oltre gli impegni di campo nel futuro prossimo. Un mese di allenamento in autonomia, per il 35enne bolognese con un prestigioso passato tra Bologna, Cesena e Palermo e reduce dall'esperienza nel campionato indiano (13 partite e 3 gol con la maglia di Chennaiyin FC. "Non pretendo niente da mister Gadda - sottolinea in una conferenza stampa partecipatissima - e mi metterò a disposizione dell'allenatore e dei miei compagni, come ho sempre fatto in tutte le squadre in cui ho giocato". Succi torna dunque in Romagna, avendo firmato per due anni col Forlì.



Nel video le parole di Davide Succi, attaccante Forlì.



LP